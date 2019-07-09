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Premium-Matras.Ru представляет новую коллекцию итальянских матрасов Dorelan Pixabay

В магазине отметили растущий интерес российских потребителей к дорогим матрасам — россияне стали больше внимания уделять комфорту и здоровья сна, и часто рассматривают покупку элитного матраса, как выгодную инвестицию «для себя».

По данным официального партнера бренда, новая коллекция уникальных спальных аксессуаров — это семь серий изделий на основе итальянских материалов собственной разработки, с повышенным комфортом, адаптивностью и оптимальной эргономической поддержкой.

Серия Myform HD — матрасы на основе сразу нескольких материалов с эффектом памяти: Myform Memory Clima и Memory HD. Отличительная черта матрасов серии — чехлы из хлопка, шелка и вискозы, использование дышащих материалов в комфортом слое Myform Memory Air HD, а также высота — 30 сантиметров.

Myform Essense — изделия на основе пен различной плотности и материалов, способных к максимальной адаптации под изгибы тела. Кроме того, матрасы Essense имеют несколько зон жесткости.

Пружинные матрасы Dorelan представлены серией Twin Aurum c запатентованной системой пружинных блоков Twin System. Плюс к этому, шелковые чехлы матрасов серии набиты натуральным хлопком и кашемиром. Двусторонние элитные матрасы Twin Essense — изделия на основе уникальных пружинных блоков, эластичных пен с одной стороны и материалами с эффектом памяти — с другой.

Также в магазине элитных товаров для сна были представлены двухсторонние матрасы Dorelan с «летней» и «зимней» стороной серии Forever. Они выполнены на основе воздухопроницаемых материалов, а также наполнителей с возможностью точной адаптации и эластичных пен, обеспечивающих необходимую жесткость — от умеренно-мягкой до повышенной.

Кроме того, в каталоге магазина появились основания, топперы и подушки Dorelan, произведенные в Италии по последнему слову «спальной» техники и моды.

Dorelan — поставщик матрасных изделий верхнего ценового сегмента. Все, от внедрения разработок до непосредственной сборки изделий проводится в Италии. Будучи представителем бренда в России, Premium-Matras.Ru предлагает наиболее актуальный каталог моделей с оперативной доставкой, как на столичный рынок, так и в регионы.

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