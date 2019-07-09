Москва, , 12:28 — REGNUM

По итогам июня 2019 года самой покупаемой моделью японской компании Nissan на российском авторынке стал новый кроссовер Qashqai. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июне было российским покупателям было продано 2077 Qashqai, что на 6% меньше, чем годом ранее. За период с января по июнь 2019 года количество проданных кроссоверов достигло 11 270 штук, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчётный период в России было продано 5450 автомобилей Nissan, что на 26% меньше прошлогоднего показателя. Всего за первое полугодие 2019 года на российском рынке было реализовано 31 339 автомобилей японской компании, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В итоге Nissan занял восьмое место по продажам среди всех российских автокомпаний. По данным ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), доля рынка Nissan составила 3,8%.

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