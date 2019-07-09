Воронеж, , 12:20 — REGNUM

Оптимизация кадров на Воронежском авиазаводе коснется административно-управленческого персонала, при этом количество основных производственных рабочих на предприятии обещают увеличить. Об этом на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе заявили, комментируя появившиеся ранее в соцсетях и СМИ сообщения о работе на предприятии комиссии по сокращению.

«Оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала. Сохранение и развитие кадрового потенциала инженерных и производственных подразделений остается ключевым приоритетом предприятия», — цитирует Коммерсантъ-Черноземье представителя ВАСО.

Кроме того, утверждают на заводе, с 2020 года ежегодно планируется увеличение численности основных производственных рабочих, прием новых сотрудников — это связано с увеличением объемов работ по новым программам Ил-112, Ил-96−400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 июля, в соцсети в группе «Подслушано на ВАСО» появилась видеозапись, на которой были видны затопленные водой — после дождя — помещения одного из цехов предприятия.

Об этом: Сильный дождь затопил цех Воронежского авиазавода