Москва, , 12:05 — REGNUM

Для понимания ситуации с дефолтом США необходимо помнить, что речь идет о техническом дефолте, который гораздо более безопасен для экономики, чем «обычный», заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Технический дефолт — ситуация, когда заемщик нарушил условия заимствований, но при этом в состоянии продолжить выплачивать долг. Вот уже восемь лет повторяется одно и тоже: Казначейство США заявляет о скором достижении потолка госдолга, установленного законом, а конгрессмены всячески изображают недовольство и отказываются увеличивать верхнюю планку до самого последнего дня», — пояснил эксперт.

Темпы роста госдолга постоянно растут: чтобы накопить $10 трлн обязательств потребовалось почти 100 лет, тогда как за последние восемь лет эта сумма фактически удвоилась.

«Растет объем и частного долга рядовых граждан США, который превышает $19,5 трлн. Данная ситуация является логичным следствием инновационной политики американского правительства по борьбе с кризисом 2008 года, когда было принято решение наводнить финансовые рынки дешевыми деньгами для перезапуска экономики.

Тем не менее, полноценно выйти из кризиса так и не получилось: в последние годы долг США растет гораздо быстрее, чем ВВП, а после реформ новой администрации, которая увеличила расходы на оборону и предоставила налоговые льготы, стало только хуже», — отметил Николаев.

По его мнению, каких-то серьезных последствий технический дефолт не несет, однако, вызывает опасения факт отсутствия каких-либо идей по борьбе с проблемой. Растут риски того, что в конце концов ФРС решится на латание бюджета путем запуска «печатного станка».

«Подобный шаг может существенно испортить репутацию США как самого надежного заемщика и привести к значительному падению курса доллара.

Вряд ли в США готовы решать накопившиеся проблемы в условиях торговой войны с КНР, а значит в ближайшее время конгресс поднимет планку разрешенного госдолга», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Центра двухпартийной политики говорится, что в сентябре 2019 года в США может произойти дефолт.

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