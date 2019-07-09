Ярославль, , 12:04 — REGNUM

Кировский районный суд Ярославля отменил предостережение Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры в адрес ООО «СВЕЗА-Лес», которое занимается подготовкой к строительству целлюлозного завода в Череповецком районе Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда от 18 марта 2019 года.

Рыбинское водохранилище Алексей Лобанов

Претензии прокуратуры касались общественных обсуждений, проведенных в Вологодской области в августе-сентябре 2018 года. Тогда обсуждалось техническое задание на разработку мероприятий по охране окружающей среды при проектировании завода. Такие обсуждения обязательны при проектировании объектов наивысшего, 1 класса экологической опасности. Именно к таким особо опасным предприятиям относится и целлюлозный завод.

Прокуратура посчитала, что обсуждение должно проводиться не только в Вологодской, но и в Ярославской области. По мнению природоохранных прокуроров, сточные воды завода неизбежно окажутся в Рыбинском водохранилище и по течению попадут в ярославскую акваторию.

В доказательство этого прокуратура привела заключение Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, который находится в Ярославской области в поселке Борок. В заключении от 17.10.2018 года говорится (цитируется по решению суда):

«Строительство целлюлозного комбината в Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища способно привести к деградации планктонных и бентосных сообществ обширной части акватории. При этом значительно увеличится зона токсичности, которая, кроме обширного списка загрязнений промышленного комплекса г. Череповец будет содержать и токсичные стоки ЦБК. В результате загрязненные воды будут с большей вероятностью попадать в Главный плес водохранилища и его приплотинный участок, которые практически полностью находятся в Ярославской области. При таком развитии событий существует реальная возможность распространения загрязненных вод и через плотину Рыбинской ГЭС в верхний участок Горьковского водохранилища, где она попадет в водозаборы населенных пунктов, в том числе, и таких как Рыбинск, Тутаев и Ярославль. Особенно велика вероятность этого в периоды повышенного водообмена при значительной сработке уровня водохранилища (например, при предпаводковом зимнем понижении уровня)».

Общественные обсуждения экологических мер для объектов такого класса опасности состоят из трех этапов — при подготовке технического задания, при разработке мероприятий по охране природы (включая оценку негативного воздействия на окружающую среду) и при утверждении проектной документации. Ярославская природоохранная прокуратура считает, что ярославцы тоже должны принимать участие в этих обсуждениях. На это и было направлено предостережение прокуратуры. Той же позиции придерживается и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (цитируется по решению суда):

«Строительство целлюлозного завода с производительностью 1 330 000 тонн воздушно-сухой целлюлозы в год и полигона для размещения отходов напрямую затрагивает интересы граждан Ярославской области, а также их право, гарантированное Конституцией РФ, на благоприятную окружающую среду. Отсутствие учета мнения общественности Ярославской области нарушает принцип гласности, учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы, а также права жителей Ярославской области на участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду. В связи с чем, считает, что проведение общественных обсуждений на территории Ярославской области является обоснованным и необходимым».

Заказчик проектной документации на строительство целлюлозного завода — ООО «СВЕЗА-Лес» — не согласилось с предостережением. В организации считают, что Ярославскую область целлюлозный завод никак не затронет.

Удивительно, но строители завода опираются на документ, разработанный тем же Институтом биологии внутренних вод РАН. Он был сделан еще раньше — в 2015 году по заказу ООО «СВЕЗА-Лес». Выводы ученых того же института, сделанные за деньги, диаметрально противоположны заключению 2018 года по запросу прокуратуры (цитируется по решению суда):

«Согласно Отчету от 05.06.2015 максимальные параметры распространения шлейфа загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих фоновые значения, в районе выпуска сточных вод, составляют: (азот аммонийный) длина от 3000 м до 6240 м, ширина от 720 м до 2 925 м. () В Отчете от 05.06.2015 г. указано, что границы распространения шлейфов загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих фоновые, не будут достигать прибрежных зон крупных населенных пунктов, включая г. Череповец, и границ Дарвинского заповедника».

От места предполагаемого размещения завода до границы Ярослаувской области — 39 километров. И если сточные воды распространятся не далее, чем на 6 километров, никакой опасности для ярославцев завод не представляет. Какие выводы ученых считать правильным?

Директор Института биологии внутренних вод в суде пояснил, что правильным стоит считать позднейший документ, сделанный по запросу прокуратуры (цитируется по решению суда).

«Отчет Института не является по своей сути заключением ИБВВ РАН по вопросу строительства ЦБК на побережье Рыбинского водохранилища. Отчет-результат конкретной научно-исследовательской работы, которая носит сугубо теоретический характер… Информация о планируемом к строительству целлюлозном заводе, качественных и количественных показателях сточных вод, образующихся в процессе производства целлюлозы, а также ряда других параметров, использованных в данной работе, были получены из проекта «Оценка воздействия на окружающую среду», предоставленную ООО «СВЕЗА-Лес». Этот документ не проходил государственную экологическую экспертизу в составе проекта, является «субъективным» документом, изготовленным по заказу ООО «СВЕЗА-Лес».

Но Кировский районный суд Ярославля не встал на строну ярославских властей и прокуроров. Судья Бабикова посчитала, что опасности для Ярославской области целлюлозный завод на берегу Рыбинского водохранилища не несет:

«По мнению суда, в связи с тем, что строительство целлюлозного комбината не будет осуществляться на территории Ярославской области и по предварительной оценке воздействия на окружающую среду строительства целлюлозного завода намечаемая хозяйственная и иная деятельность не оказывает воздействие на территорию Ярославской области, основания для организации общественных обсуждений технического задания на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, Проектной документации «Строительство целлюлозного завода Суда» на территории Ярославской области у застройщика отсутствовали».

Из двух документов Института биологии внутренних вод РАН суд поверил тому, который был подготовлен в 2015 году по заказу строителей комбината, а не тому, который ученые сделали по запросу прокуратуры.

«В отличие от Отчета ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН от 05.06.2015 г. заключение от 17.10.2018 г. , подписанное заместителем директора института по научной работе Герасимовым Ю.В., не содержит математического моделирования распространения загрязняющих веществ и снижения их концентрации на акватории водохранилища в результате перемешивания и разбавления. Выводы заключения от 17.10.2018 г. носят предположительный, в большей степени декларативный характер; заключение допускает такие высказывания, как: «вполне ожидаемо», «нет гарантии», «есть реальная опасность», «с большей вероятностью». Заключение от 17.10.2018 г. не содержит четкого обоснования вывода о том, что загрязненные воды будут (с большей вероятностью — как указано в Заключении) попадать в расположенные на территории Ярославской области воды».

Суд пришел к выводу, что даже если строительство завода и затрагивает Ярославскую область, то прокуроры должны были выдать ООО «СВЕЗА-Лес» не предостережение, а представление. В связи с этим иск ООО «СВЕЗА-Лес» был удовлетворен, а предостережение отменено. Прокуратура обжаловала это решение в Ярославском областном суде.

Так или иначе, принимать решение о начале строительства завода будут федеральные власти — именно они согласуют размещение особо опасных экологических объектов. Очевидно, что позиции двух соседних регионов в этом вопросе резко разнятся. Руководство Вологодской области никак не препятствует инвестпроекту крупнейшего налогоплательщика и работодателя региона — «Северстали» (именно эта компания и стоит за планами по возведению комбината). Ярославский губернатор Дмитрий Миронов и общественность Ярославской области резко негативно высказываются по поводу появления опасного соседа в верховьях Волги.

Пока, как следует из открытых источников, процесс подготовки документов для размещения предприятия идет своим чередом.

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