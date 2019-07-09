Курган, , 12:08 — REGNUM

В Курганской области депутаты регионального парламента утвердили изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2019 год. Сумма предполагаемых поступлений в доход областного бюджета от реализации увеличивается в 2019 году более чем на 1,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Прогнозный план приватизации госимущества Зауралья на 2019 год утверждался в ноябре 2018 года. Он предполагал поступление доходов в 737 млн рублей.

Отметим, что ранее в перечень входили и остаются такие крупные предприятия, как Юргамышская типография, Шадринский дом печати, Региональный навигационно-информационный центр, Центр технического обслуживания контроля и качества дорожных работ, 25% акций АО «Газпром — Газораспределение Курган».

На заседании, состоявшемся 9 июля 2019 года, список объектов приватизации существенно расширен.