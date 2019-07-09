Вашингтон, , 11:54 — REGNUM

Разговоры о дефолте США — внешнее проявление внутреннего американского политического торга, обостряющегося при приближении каждых президентских выборов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 9 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя сообщения о возможном дефолте.

Ранее Bloomberg со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики сообщил, что в сентябре 2019 года из-за низких налоговых наступлений возможен дефолт. Именно к этом времени может быть превышен лимит госдолга, а решение о повышении этого порога еще даже не начало рассматриваться.

«Прежде всего стоит уточнить, что речь идет о дефолте не в том смысле слова, который подразумевается в России после 1998 года. Кроме того, нужно отметить, что подобные разговоры в США начинаются перед каждыми выборами.

Мы наблюдаем политический торг, внутреннюю политическую интригу. В обмен на повышение порога госдолга выбиваются определенные уступки и преференции. И в конце концов соглашение достигается, потому что дефолт никому не нужен.

Но дыма без огня не бывает, и одна серьезная проблема в американской экономике есть. В последние годы государство берет деньги в долг у богатых и перераспределяет их бедным через бюджет. Возвращены эти деньги не будут. Поскольку повышать налоги на богатых там не принято, то выбран другой путь — долги. На пользу экономике это не идет, но запас прочности у них еще велик», — отметил Юрий Ичкитидзе.