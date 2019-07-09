Сеул, , 11:53 — REGNUM

В Южной Кореи прошла 26-я корейско-китайская конференция, посвященная вопросам текущего положения морских перевозок между двумя странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству.

По их словам, конференция прошла в городе Сеуле в период с 4 по 5 июля.

Известно, что в рамках данного мероприятия страны договорились открыть морской маршрут из порта Тэсан (г. Сосан, провинция Чхунчхон-Намдо) в порт Вэйхай (провинция Шандунь).

С 1993 года Китай и Южная Корея ежегодно проводят данную конференцию с целью обсудить новые маршруты для контейнеровозов и автомобильных паромов.

Известно, что контейнерные перевозки будут осуществляться по маршруту из порта Кёнин (Инчхон) в порт Циндао (провинция Шандунь), а автомобильный паром будет следовать по маршруту Тэсан — Вэйхай.