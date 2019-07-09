Хух-Хото, Китай, , 11:28 — REGNUM

Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая занимает 40% долю в мировом производстве кашемира, сообщили в Департаменте промышленности и информационных технологий региона, передает 9 июля агентство Синьхуа.

Будучи ведущим китайским производителем кашемира, регион на 2018 год располагал около 70% долей кашемировых ресурсов общим объемом 6,6 тыс. тонн. Китайские эксперты, при этом, утверждают, что здешний кашемир обладает лучшими характеристиками, чем производимый в других регионах мира на той же широте.

Внутренняя Монголия в 2018 году произвела 7,57 млн тонн одежды из кашемира, что также является наивысшим показателем относительно других регионов Китая.

Такие копании как Erdos и Kingdeer выстроили в регионе полную промышленную цепочку от закупки кашемира до обработки и производства одежды с последующей реализацией. Их фабрики построены в Мьянме и Камбодже.