Мадрид, , 11:31 — REGNUM

Сотрудники южнокорейской компании LG Electronics совместно с представителями CO2 Revolution посадили около 2 млн деревьев в природном заповеднике Альто-Тахо, расположенном в провинция Гвадалахара и пострадавшем от лесных пожаров. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

CO2 Revolution — стартап, специализирующийся на посадке деревьев с использованием передовых технологий, таких как большие данные (Big Data) и дроны. Посадка семян осуществляется дронами после анализа температуры, количества осадков, почвы и растений, произрастающих в округе.

Известно, что цель этой зеленой кампании — предотвратить разрушение окружающей среды и глобальное потепление в Европе. К 2030 году компания планирует посадить таким образом около 47 млн деревьев по всей Испании.

«Инновационные технологии LG и CO2 Revolution позволили посадить деревья на большой площади за относительно небольшой промежуток времени. Мы продолжим работать в данном направлении, чтобы решить глобальные проблемы», — сообщили представители LG Electronics.