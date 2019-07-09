Чанчунь, Китай, , 11:17 — REGNUM

Компания FAW Jiefang Automotive Co., Ltd, являющаяся дочерним предприятием FAW Group по производству грузовиков, продала рекордные 205 тыс. машин за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Продажи тяжелых грузовиков за первое полугодие достигли 176 тыс. единиц, что на 7 тыс. больше, чем за тот же период 2018 года. Jiefang занимает 24,3% долю рынка продаж тяжелых грузовиков в Китае что на 4,1 процентный пункт выше, чем в 2018 году.

Компания задалась целью продать 350 тыс. грузовиков в 2020 году и 430 тыс. в 2023 году. К 2025 году этот показатель должен достичь 500 тыс. единиц.

Государственная компания FAW Group была основана в 1953 году со штаб-квартирой в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Она также известка как колыбель китайской автомобильной промышленности.

Первый грузовик компании сошел с конвейера в 1956 году. В настоящее время транспортные средства под этим брендом продаются в 80 странах и регионах мира.

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