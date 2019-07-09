Хабаровск, , 11:27 — REGNUM

Разговоры о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для дальневосточников, заявление министра Александра Козлова о том, что дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше, не более, чем пиар, цель которого — снизить протестную активность на Дальнем Востоке. Таким мнением поделился доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя доклад главы Минвостокразвития РФ на итоговой коллегии в Москве. Никаких предпосылок для того, чтобы эти заявления были реализованы — нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Харитонов — представитель КПРФ. Эта партия постоянно говорила и говорит о недопустимости повышения пенсионного возраста. Другие партии тоже будут пытаться на этом сыграть. Министр Козлов — а ему ничего не остается. Я внимательно прочел его доклад и пришел к выводу, что он чутко следит за настроениями дальневосточников. К тому же, к критике Минвостокразвития в СМИ, в частности, на ИА REGNUM, которое уделяет повышенное внимание всегда ситуации в ДФО, присоединились и представители федеральной власти — критика со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко Козловым была услышана. И всем понятно, что 7 лет деятельности этого ведомства — это бездарно потраченные огромные деньги, а самое главное — это бездарно потраченное время. И несмотря на многочисленные разговоры о том, что в обозримом будущем мы увидим реальные результаты, я очень боюсь, что ничего мы не увидим». Илдус Ярулин «Я думаю, это не более, чем пиар накануне единого дня голосования. Надо как-то взбодрить дальневосточников, как-то поднять рейтинги власти… Это очередная попытка оседлать протестную волну на Дальнем Востоке, где ситуация, прямо скажем, очень непростая. И сейчас, накануне выборов, эти темы — пенсионный возраст, повышение заработков — будут эксплуатировать все. Заявивший о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию— представитель КПРФ. Эта партия постоянно говорила и говорит о недопустимости повышения пенсионного возраста. Другие партии тоже будут пытаться на этом сыграть. Министр Козлов — а ему ничего не остается. Я внимательно прочел его доклад и пришел к выводу, что он чутко следит за настроениями дальневосточников. К тому же, к критике Минвостокразвития в СМИ, в частности, на, которое уделяет повышенное внимание всегда ситуации в ДФО, присоединились и представители федеральной власти — критика со стороны спикера СовфедаКозловым была услышана. И всем понятно, что 7 лет деятельности этого ведомства — это бездарно потраченные огромные деньги, а самое главное — это бездарно потраченное время. И несмотря на многочисленные разговоры о том, что в обозримом будущем мы увидим реальные результаты, я очень боюсь, что ничего мы не увидим».

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По мнению эксперта, прозвучавшие в ходе коллегии Минвостокразвития РФ заявления о пенсиях и заработках, сделаны были исключительно для того, чтобы показать, что власть не так уж и далека от народа. И причины у власти для таких заявлений есть: Дальний Восток бурлит. А власть не знает, что делать с Дальним Востоком:

«Главные вопросы протестной повестки в ДФО — заработная плата и пенсии, вообще вопросы уровня жизни, который уже упал ниже некуда. По последним рейтингам именно в ДФО больше всего бедняков. Вот власть пытается хоть как-то минимизировать и предупредить протесты, которые, наверняка, вырастут к осени, просто летом дальневосточники заняты дачами и рыбалкой. Власть рассказывает о регионах ДФО, о том же Сахалине, например, что там зарплаты высокие. Но там и расходы у людей большие. Людей раздражает, когда из Москвы им говорят, что они живут хорошо. В итоге протест растет, потому, что люди видят, что власть всё устраивает, что она ничего не собирается менять. У нас в ДФО, во многих субъектах, значительная часть населения находится за чертой бедности. А ещё больше — на этой черте. Ситуация аховая. И поэтому, как мне представляется, чтобы заранее предупредить протестные выступления, вбрасываются вот такие заявления. Они ни к чему не обязывают. Сказал, не получилось. Кто накажет министра Козлова, если заработки дальневосточников не вырастут в 2−3 раза? Никто. Он же не пообещал, что они вырастут, он сказал, что он считает, что они должны быть… Всегда ведь можно объяснить, почему не получилось. Политики умеют это делать. Но я очень боюсь, что вот такие, псевдо-благие намерения, только в ад могут привести. Всерьёз ведь эти вопросы решать никто не собирается. Но в этой ситуации позитивно только одно: то, что структуры, которые занимаются Дальним Востоком, хотя бы начали понимать причины протеста дальневосточников. Дальше что будет — увидим».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития, министр Александр Козлов заявил, что, по его мнению, дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сейчас. В пример он привел строительство Байкало-Амурской магистрали в советское время, когда в ДФО ехали за большими заработками. Еще один участник коллегии, председатель комитета ГД РФ по региональной проблематике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что комитет намерен внести в парламент поправки в закон о пенсиях, которые вернут дальневосточникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним, прежний возраст выхода на заслуженный отдых.

По мнению эксперта ИА REGNUM, кандидата экономических наук Максима Кривелевича, поднять заработки в ДФО вполне можно. Для этого необходимо сократить на 80% высокопоставленных московских менеджеров из всех госструктур — Минвостокразвития, корпораций, фондов и агентств по развитию ДФО. Их нужно, по мнению эксперта, спустить на землю: отправить работать в регионы Дальнего Востока. Кривелевич считает, что чиновничество должно утратить кастовую элитарность, лишиться сверхльгот в виде дорогущих номеров в отелях, полетов на частных джетах, колоссальных доплат к пенсиям и начать работать на благо граждан и страны. Вопрос лишь в том, что чиновники вряд ли захотят такой жизни.