Москва, , 10:50 — REGNUM

Для роскошной жизни в России семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. рублей в месяц, это чуть больше, чем в 2015 году — 950 тыс. рублей. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

22% заявили, что для ведения роскошной жизни семья из трех человек должна располагать доходом 300−500 тыс. рублей в месяц. По мнению 17% опрошенных, достаточно 150 тыс. рублей.

Для 12%респондентов показателем роскошной жизни является сумма в 750 тыс. рублей, для 14% — 1 млн. рублей.

Число граждан РФ, считающих, что для роскошной жизни необходимо 1,5 млн рублей, составляет 6%, 3 млн рублей — 4%, более 5 млн рублей — 5%.

Если сравнить запросы жителей России на «нормальную» и «роскошную» жизнь, то они отличаются в 12 раз. В 2019 году нормальная жизнь семьи стоит 78 тыс. рублей в месяц.

Всероссийский опрос проведен в июне 2019 года. В нём приняли участие 1500 человек старше 18 лет лет, проживающие во всех федеральных округах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года более половины жителей России (53%) считали, что для роскошной жизни семье из трех человек достаточно до 1 млн рублей в месяц.

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