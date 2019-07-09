Веллингтон, , 10:48 — REGNUM

В Новой Зеландии на территории площадью 31 гектар построят крупнейшую солнечную электростанцию в стране. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство NZ Herald.

Электростанция мощностью 26 мегаватт будет построена рядом с заводом Marsden Point. Проведенные исследования показали, что солнечная электростанция снизит стоимость электроэнергии на заводе и, как следствие, приведёт к снижению стоимости выпускаемой продукции. Стоимость проекта оценивается в 39 млн долларов.

По словам представителей завода Marsden Point, затраты на электроэнергию являются одними из основных статей расхода. Так, компания тратит более 30 миллионов долларов в год. Благодаря строительству солнечной электростанции, можно будет экономить до 4 миллионов долларов ежегодно.

Правительство страны готово помочь в финансировании строительства электростанции. На данный момент потенциал солнечной энергетики в Новой Зеландии растет, и количество солнечных электростанций ежегодно увеличивается благодаря мягкому климату и солнечной погоде.