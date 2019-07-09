Чебоксары, , 10:34 — REGNUM

В столице Чувашии будет реконструирован участок дороги по проспекту Ивана Яковлева от Канашского шоссе до кольца проспекта 9-ой Пятилетки. На это предусмотрено около 688 млн рублей, в том числе средства выделяются из федерального бюджета. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Схема участка Zakupki.gov.ru

Согласно документу, реконструкцию автомобильной дороги по проспекту И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца проспекта 9-ой Пятилетки в Чебоксарах планируется проводить в три этапа. На первом этапе работы будут проводиться от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина, на втором — от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе, на третьем этапе — на дороге от кольца проспекта 9-ой Пятилетки до улицы Кукшумская. На данном участке установлено 96 дорожных знаков, десять светофоров. Сеть наземных и подземных коммуникаций проходит вдоль трассы, а также пересекает её.

«Реконструкция дороги предусмотрено в связи с развитием территории, её благоустройством для обеспечения пешеходной доступности, а так же в связи с неудовлетворительным состоянием существующей проезжей части, поверхностного водоотвода», — говорится в документации.

Из заключения экспертизы Zakupki.gov.ru

В списке работ, в частности, — устройство ливневой канализации, очистных сооружений, переустройство контактной сети, обеспечение электроосвещения, строительство светофорных объектов и остановок общественного транспорта. Общая протяжённости дороги составляет 2,3695 км, по итогам работ 2−3-полосное движение будет увеличено вдвое — до шести полос.

Заказчиком аукциона является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Начальная стоимость контракта определены в сумме 687 689 420 рублей, в том числе в 2019 году — 292 433 000 рублей, в 2020 году — 395 256 420 рублей. Работы планируется завершить до 1 ноября 2020 года. Итоги аукциона будут подведены 16 июля.

Реконструкция будет проводиться за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджета, выделяемых в порядке софинансирования по адресной инвестиционной программе Чебоксар.

Напомним, в 2019 года дорожный фонд Чувашии составляет 5060,8 млн рублей, из них 1190,5 млн рублей — субсидии федерального бюджета. По состоянию на 17 июня, освоено 518,4 млн рублей, или 10,2% от плана.