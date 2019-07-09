Салехард, , 10:34 — REGNUM

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в 2019 году будет выставлена на аукцион лицензия по разработке Солетско-Ханавейского месторождения на севере Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Участком интересуются все крупные компании, но условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на заводе в ЯНАО, заявляет собеседник РБК, близкий к правительству.

Таким образом, компания НОВАТЭК может получить новое газовое месторождение на севере ЯНАО, нарастив добычу своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале и Гыдане до 70 млн т. в год.

Запасы газа на новом месторождении по категории C1, C2 составляют 154,7 млрд куб. м, прогнозные ресурсы — 1,8 трлн куб. м.

Стартовая цена аукциона — 2,4 млрд. руб., победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение десяти лет. Для того, чтобы он был признан состоявшимся участники должны увеличить первоначальное предложение.

Интерес к аукциону уже проявили дочерние компании НОВАТЭКа (крупнейшие совладельцы компании — председатель ее правления Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко).

«Теоретически на аукцион могут прийти и другие компании, но выиграет, скорее всего, НОВАТЭК», — говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Только у НОВАТЭКа есть инфраструктура и опыт в создании СПГ-проектов в ЯНАО: он сможет наиболее эффективно реализовать потенциал месторождения, а значит, и заплатить наиболее высокую цену, объясняет он. Ни «Роснефть» ни «Газпром», у которых также есть лицензии в ЯНАО, о планах строительства СПГ-заводов в регионе не объявляли.

«Условия аукциона не ограничивают конкуренцию», — говорит собеседник, близкий к правительству. По его словам, Солетское-Ханавейское — одно из месторождений в ЯНАО, которые в 2016 году государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе Леонида Михельсона. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим», — говорит собеседник РБК.

Солетское-Ханавейское — одно из последних крупных месторождений в нераспределенном фонде Ямала и Гыдана. В запасе у правительства осталось еще четыре месторождения в ЯНАО, но они находятся на особо охраняемой природной территории и выставлять их на аукцион пока не планируется.

У НОВАТЭКа уже имеется 56 лицензий в ЯНАО, которые по оценкам самой компании обеспечат ее газовыми разработками на 29 лет.

Весной Леонид Михельсон вышел на правительство с предложением создать в ЯНАО СПГ-кластер мощностью до 140 млн т и таким образом обеспечить России долю на мировом рынке СПГ примерно в 20%. При этом сам НОВАТЭК готов обеспечить минимум половину этого объема.

Первоначально против создания СПГ-кластера в ЯНАО высказывался «Газпром» — традиционный экспортер российского газа в Европу, однако Леонид Михельсон и российские чиновники неоднократно заявляли, что наш СПГ не конкурирует с трубопроводным газом на экспортных рынках. Сейчас с этим мнением согласен и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Читайте также: Япония инвестирует в «Арктик СПГ 2» около 3 млрд долларов

Ранее ИА REGNUM сообщал о подписании договора купли-продажи между ПАО «НОВАТЭК» и японским компаниями Mitsui & Co («Mitsui») и JOGMEC («JOGMEC») в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2».