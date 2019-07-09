Иерусалим, , 12:35 — REGNUM

Банк Израиля принял решение сохранить учетную ставку на уровне 0,25%. Как 8 июля сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom, данный показатель остается неизменным с ноября 2018 года.

Известно, что глава Банка Израиля Амир Ярон проводит политику, направленную на поддержание стабильности и низкой процентной ставки в целях стимулирования экономического роста. В связи с этим израильский центробанк не изменял учетную ставку в течение восьми месяцев. Однако эксперты утверждают, что ситуация изменится в следующем квартале, и к концу года показатель достигнет 0,5%.

Несмотря на сохранение уровня учетной ставки руководство Банка Израиля приняло решение о пересмотре прогноза роста экономики страны в сторону понижения. Согласно новым данным, рост экономики составит 3,1% вместо ранее ожидаемых 3,2%.