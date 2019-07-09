Владикавказ, , 10:23 — REGNUM

Северная Осетия направит на реализацию национальных проектов 6,46 млрд рублей. Большая часть этих средств будет выделена из федерального бюджета — 5,97 млрд рублей. Остальное финансирование будет вестись за счет региональной казны, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Всего Северная Осетия участвует в 40 региональных программах. На совещании с участием членов правительства, глав местных администраций премьер-министр республики Таймураз Тускаев нацелил органы власти на исключительную финансовую дисциплину при реализации нацпроектов.

«Повышенного внимания требует ситуация, связанная с освоением средств по каждому направлению, в том числе по строительству новых объектов, реконструкции и капитального ремонту имеющихся организаций. Важно постоянное взаимодействие между заказчиками и подрядчиками, и не должно быть задержек в части оплаты произведенных работ», — поручил Тускаев.

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Напомним, в бюджете Северной Осетии на 2019 год доходы составляют 25,934 млрд рублей, расходы — 25,987 млрд рублей.