Пекин, , 10:14 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC Motors) был оштрафован на 170 млн юаней ($24,7 млн) в связи с мошенничеством вокруг выбросов в атмосферу, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

JAC Motors была оштрафована Пекинским муниципальным бюро экологии. Инспекция бюро выявила, что система бортовой диагностики на трех новых моделях автомобилей, которая используется для оценки объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не соответствовала установленным требованиям.

При этом, автомобили не соответствовали государственным экологическим стандартам и не должны были попасть в продажу. Автопроизводитель таким образом нарушил закон о контроле за выбросами в атмосферу.

Бюро также постановило остановить производство автомобилей и провести исправление допущенных ошибок. Крое того, у компании будет изъята нелегальная прибыль в размере 880 тыс. юаней при штрафе в размере 169,5 млн юаней, что вкупе составляет двойную стоимость 765 нелегально проданных грузовиков.

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