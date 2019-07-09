Москва, , 10:11 — REGNUM

Представители ПАО «Тольяттиазот» будут обжаловать приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей предприятия. Об этом заявили представители руководства компании и адвокаты осужденных, на состоявшейся 8 июля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что 5 июля Комсомольский районный суд Тольятти приговорил бывшего президента ОАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Владимира Махлая, его сына Сергея, Андреаса Циви, владельца швейцарской компании Ameropa, которая является многолетним партнером предприятия к девяти годам колонии общего режима. Бывший генеральный директор ТОАЗ Евгений Королев и руководитель швейцарской компании Nitrochem Беат Рупрехт получили по восемь с половиной лет заключения. Помимо этого, суд первой инстанции удовлетворил гражданские иски миноритарного акционера «Уралхима», заявленные им как в свою пользу, так и в пользу ТОАЗ на общую сумму более 87 млрд рублей.

Приговор суда председатель Совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе назвал незаконным, а иск со стороны АО «ОХК «УРАЛХИМ» — попыткой получить контроль над предприятием.

«С моей точки зрения, в ходе следствия, судебного разбирательства и самого приговора были проигнорированы и нарушены определённые законы. Я бы хотел поговорить про игнорирование таких законов, как закон ведения предпринимательской деятельности, законы математики, не говоря уже о морали и этике. Ключевое обвинение, которое было предъявлено, касалось того, что определенная группа лиц продавала основную продукцию ТОАЗ по заведомо заниженным ценам, в дальнейшем продукция перепродавалась по рыночным ценам, и, тем самым, наносился ущерб компании. В подтверждение этого была проведена экспертиза, которая не выдерживает никакой критики, прежде всего потому, что в основу оценки продаваемой продукции брались так называемые спотовые цены — это цены реализации небольших объемов продукции, как правило, небольшими производителями. Здесь уместно провести аналогию опта и розницы. И экспертиза, которая была проведена, подразумевала, что предприятию следовало реализовывать свою продукцию по спотовым ценам», — сообщил Орджоникидзе

Председатель Совета директоров ПАО ТОАЗ напомнил, что компания — крупнейший производитель аммиака в России и один из крупнейших в мире, производит около 3 млн. тонн, а продает более 2 млн. тонн аммиака в год. Продавать такие объемы по разовым маленьким сделкам просто физически невозможно. Бизнес так работать не может. По оценке Орджоникидзе, если бы ТОАЗ поставил бы себе такую абсурдную цель (продажу продукции по спотовым ценам), то в таком случае из семи агрегатов аммиака предприятию пришлось бы оставить один агрегат, тем самым резко снизив производственно-экономические показатели. В этом не были бы заинтересованы ни акционеры, ни государство, которое исправно получало налоги с деятельности предприятия.

«Для нашего предприятия важна стабильная работа. А это подразумевает заключение больших контрактов», — отметил Орджоникидзе, напомнив, что такие контракты предполагают скидки.

Также представитель акционерного общества заострил внимание на том, что, по мнению суда, вся продукцию «реализованная за четыре года» была похищена. Такая оценка подчёркивает абсурдность приговора и доказывает, что решение незаконно, считает Орджоникидзе.

«Выручка предприятия [в эти годы] составляла внушительные суммы от 30 до 33 млрд. рублей. Чистая прибыль составляла в районе 8−10 млрд, выплачивались дивиденды от 5 до 30%, существенные суммы, рост стоимости чистых активов составил порядка 50% за 3 с лишним года. Этого всего невозможно было достичь, если бы продукция была похищена», — отметил председатель Совета директоров акционерного общества.

Более того, представители предприятия предоставляли суду доказательства, что выручка от сделок зачислялась на официальный счёт завода. Таким образом ни о каком хищении продукции не может идти даже речи. Тем не менее, суд проигнорировал даже эти очевидные доказательства.

«Дальше больше — в удовлетворении исковых требований миноритарным акционером использовалась логика: вся сумма похищена, сумма порядка 84 млрд. руб., наша доля в компании 10%, значит нам нанесён ущерб на 10% от этой суммы», — отметил Орджоникидзе.

Необоснованность таких заявлений очевидна даже для людей, далеких от финансов. Ведь акционеры реализует свое право на прибыль в компании в виде дивидендов, которые выплачиваются исходя из чистой прибыли, а не из выручки, и к этим цифрам прийти невозможно. Однако и здесь суд занял позицию, которая по оценке Оржоникидзе противоречит не только закону, но и здравому смыслу.

«Прийти к таким суммам просто невозможно. Игнорируется сам здравый смысл. Приговор абсурден, не обоснован, не учитываются элементарные вещи, которые составляют основу работы любого предприятия. Всё это заставляет задумываться, каким образом принимаются такие решения. О морально-этической стороне не буду говорить, хотя это тоже важная очень составляющая, но эти «не писанные» правила нарушались многократно. Компания, её партнеры часто представляются в СМИ в невыгодном свете, что абсолютно несостоятельно. Компания стабильная, успешная, поэтому и привлекает такой интерес уже на протяжении более 15 лет», — заявил Орджоникидзе.

Абсурдность решения суда усиливает ещё и тот факт, что ПАО «Тольяттиазот» проходил по делу потерпевшей стороной, однако также считает приговор необоснованным и незаконным, поддерживая сторону защиты. Об этом журналистам заявил представитель ПАО «ТОАЗ», адвокат Денис Симачев.

«Следователи не спешили указывать общество потерпевшими. Только на стадии судебного разбирательства судья принял решение признать ПАО ТОАЗ пострадавшим лицом, хотя общество последовательно заявляло, что считает, что не было события преступления, что продукция завода не похищалась, а законно реализовывалась и деньги поступали на счета предприятия», — сказал Симачев.

Представитель компании вновь напомнил, что обвинение строилось на абсурдных гипотезах о хищении продукции. Суд же внял этому мнению и принял решение, что общество не получало деньги за свою продукцию. Однако на суде были представлены платёжные и бухгалтерские документы, согласно которым именно на счета предприятия поступала выручка от сделок в сумме более 65,5 млрд. руб., а из этих средств выплачивались налоги, зарплаты, проводилась модернизация предприятия и выплачивались дивиденды, в том числе «Уралхиму» и Седыкину, которые на протяжении длительного времени находятся в корпоративном конфликте с ТОАЗ. Причина же возбуждения всех уголовных дел, связанных с ТОАЗ, не в том, что осужденные совершали какие-то противоправные действия, а в том, что указанные миноритарные акционеры при помощи правоохранительных органов и посредством возбуждения уголовных дел решили получить контроль за предприятием и организовать его рейдерский захват, уверен Симачев.

«Приговор был оглашён 5 июля. Текст получен нами сегодня. Мы не будем скрывать данный приговор от общественности и журналистов, он будет опубликован, чтобы все могли убедиться, что суд, по нашему мнению, реализуя желание «Уралхима», ввел ряд новелл, которые ранее не встречались в юридической практике, и методом определенной импровизации попытался доказать хищение продукции, которого на самом деле не было. Данный приговор будет обжалован. Хотя ПАО «Тольяттиазот» является потерпевшим, у нас полностью позиции совпадают со стороной защиты, что не было преступления. Что лица, которые приговорены к различным срокам лишения свободы, они приговорены незаконно. Мы надеемся, что вышестоящими инстанциями будет принято законное решение и данный приговор будет отменен как неправосудный», — сказал представитель ПАО «Тольяттиазот».

Ситуацию усугубил ещё и тот факт, что обвиняемые были объявлены в розыск и не присутствовали на судебных процессах, считает адвокат Александр Гофштейн.

«В отношении живого подсудимого существуют и предпринимаются хоть какие-то попытки разобраться, то анализ вынесенного в пятницу приговора свидетельствует, что тут было только одно желание — подтвердить версию обвинения, сколько бы оно не подергалось обоснованной критике», — заявил адвокат.

При этом арбитражными судами было установлено, что цены на продукцию были снижены только в отдельные месяцы. Однако Комсомольский районный суд Тольятти проигнорировал установленные ими факты, создав тем самым «конфликт между судами разных юрисдикций», считает юрист.

Адвокат Евгения Королева Андрей Московский отметил, что его подзащитный возмущён решением суда и считает его незаконным.

«Мы считаем, что приговор незаконный, необоснованный и не отвечает тем материалам дела, что есть у суда и даже противоречит им во многих моментах. Естественно он будет обжалован. По поводу того, что данное решение было принято в интересах миноритарного акционера, я бы хотел привести бытовой пример. Допустим, лицо хочет получить незаконно денежные средства, хотя получало ранее их законно. Такая ситуация у нас возникла. «Уралхим» получил около 300 млн рублей дивидендов. Сейчас же решением суда эти деньги взыскиваются второй раз. Такая ситуация вполне понятная на бытовом уровне. Это очень простой пример. К приговору есть очень много вопросов, он абсолютно не законный», — отметил адвокат.

По мнению Орджоникидзе, исковые требования «Уралхима» и цепь уголовных дел являются попыткой установить контроль над ПАО «Тольятиазот». Однако масса нарушений, допущенных в ходе следствия и судебного процесса дают основания надеяться, что суды вышестоящих инстанций отменят принятое решение. В пользу этой возможности говорит и тот факт, что решение по такому сложному экономическому делу выносил судья, который специализируется на рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Об этом заявил представитель гражданского ответчика по делу ООО «ТОМЕТ» Сергей Коронец.

«Одновременно с рассмотрением уголовного дела был рассмотрен гражданский иск, где компания является солидарным ответчиком. В части рассмотренного гражданского иска, тот вынесенный судебный акт, является выдающимся в своей незаконности. Причём судья, который рассматривал данное дело, специализируется на рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Мы изучили, какие дела судья рассматривал перед нашим делом. Оказалось, большая часть дел — это кражи колбасы из магазинов и дела по наркотикам. Тогда нам стало понятно поему столь сложный иск был рассмотрен так, как он был рассмотрен. Безусловно мы будем обжаловать. Надеюсь, что этот судебный акт никогда не вступит в законную силу, ведь он создаёт для предпринимателей негативную ситуацию, когда одна сторона хочет снизить уровень необходимости доказывания, зачем идти в арбитражный суд, где требования высоки, можно заявить гражданский иск, где достаточно будет сослаться на свидетельские показания, вызывающие большие сомнения», — возмутился Коронец.

По оценке адвоката Ирины Тихомировой, суд избирательно подошёл к оценке собранных доказательств и просто «переврал» целый ряд обстоятельств и норм права. Так же избирательно он применил и норы права.

«Очень интересно было узнать из судебного акта, что, оказывается, компания «Уралхим» никогда не утрачивала права собственности на свои акции, в то время как было установлено, что имелся договор купли-продажи их акций Сбербанку. Но суд посчитал, что это не так. Вот простой пример того, как происходила оценка доказательств судом. Судье неоднократно заявлялись отводы. Потому что процессуально дело велось с рядом нарушений, что мы укажем в наших апелляционных жалобах», — сказала Юрист.

Перечисленные адвокатами нарушения Орджоникидзе дополнил пикантными подробностями, которые, по его мнению, однозначно указывают, что при помощи уголовных дел и других мер происходит захват успешного предприятия. Рейдеры фактически устраивают настоящий террор руководителям предприятия и пытаются сорвать работу завода.

«Для реализации этой задачи использовался ряд других мер. Например, одному из наших руководителей были подброшены наркотики. На наше предприятие был подброшен гранатомет. Как выяснилось это сделал один из наших недоброжелателей, которые был за это привлечен к ответственности. Один из миноритарных владельцев, который в нынешнем деле признан потерпевшим, попытался захватить предприятие при помощи незаконных попыток изменить данные в ЕГРЮЛ. В последствии он был признан виновным и осужден. Вот такие меры используются для реализации поставленной задачи. Всё это сопровождается грязью, которая льётся на нас в СМИ», — рассказал представитель руководства компании.

Тем не менее есть сдерживающий фактор, который должен помешать захвату предприятия. Так, Высокий суд Ирландии, где между акционерами ПАО ТОАЗ происходят судебные разбирательства, запретил «Уралхиму» взыскивать акции «Тольяттиазота».

"В рамках иска мажоритарии заявили требования о взыскании ущерба, который был вызван рейдерскими атаками со стороны ответчиков. Мажоритарные владельцы запросили обеспечительные меры, где попросили обязать «Уралхим» не предпринимать меры направленные на исполнение решения Комсомольского районного суда Тольятти, а также принимать все меры, которые бы способствовали исключению исполнению этого акта. Ещё есть примечательная деталь, что в январе этого года ирландский суд рассмотрел дело в отношении компании Белпорт, которая была признана аффилированной к «Уралхиму» и к господину Седыкину и признал их рейдерами», — рассказал Сергей Коронец.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России продолжает расследование других уголовных дел, касающихся ПАО «Тольяттиазот».

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