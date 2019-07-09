Москва, , 10:01 — REGNUM

России необходимо как минимум шесть лет, чтобы достичь сегодняшних показателей стран-лидеров в области цифровой экономики, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

Цифровая экономика

По его словам, наибольшую долю цифровой экономики в ВВП на сегодняшний день имеют Соединенные Штаты и Китай, в 2015 году эти показатели составляли 10,9% и 10% соответственно, тогда как в России всего 4%.

«К 2025 году, если мы будем активно развивать нашу цифровую экономику, мы догоним страны-лидеры, те уровни, на которых они находятся сегодня», — сказал Греф, добавив, что по отдельным направлениям Россия показывает хорошие результаты, которые сопоставимы с мировым уровнем развития технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в стране пока принят только один из 20 необходимых законопроектов для развития цифровой экономики, еще 19 инициатив депутаты ждут от правительства и их внесение необходимо ускорить.

Он отметил, что эта тема крайне важная, поскольку от того, насколько будут созданы условия для развития цифровой экономики, настолько экономика РФ будет более эффективно развиваться.

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