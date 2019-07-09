Махачкала, , 10:05 — REGNUM

Новое оборудование получили 32 детские поликлиники, расположенные в городах и районах Дагестана. На закупку медтехники было направлено около 312 млн рублей, из которых 297 млн рублей — средства из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В детские лечебные учреждения региона поступило 305 единиц медоборудования, в том числе универсальные и портативные аппараты УЗИ, оборудование для кабинетов офтальмологов и оториноларингологов, дефибрилляторы, электрокардиографы и многое другое.

«Новое оборудование значительно повысит качество диагностики и раннюю выявляемость заболеваний у детей. Если раньше очень часто для проведения того или иного исследования дети направлялись в Махачкалу, то сегодня благодаря закупке медицинской техники качественная диагностика стала доступна и в районах», — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Дагестана Раису Шахсинову.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2019 год власти Дагестана запланировали закупку 70 новых карет скорой помощи. В республиканской казне для этого предусмотрено 258 млн рублей. Однако в целях экономии было решено покупать транспорт и медицинское оборудование для его оснащения отдельными лотами. Это позволило сохранить средства на закупку ещё 38 автомобилей скорой помощи.