Чжэнчжоу, Китай, , 10:01 — REGNUM

Провинция Хэнань в центральном Китае сократила перепроизводство угля на 52,7 млн тонн за прошедшие три года, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Хэнань планирует в общей сложности снизить перепроизводство угля на 62,5 млн тонн в период с 2016 по 2020 годы.

Более 111 тыс. сотрудников угольной и смежных сфер, которые пострадали от сокращения производства угля, получили новую работу, сообщили местные власти.

В 2019 году провинция сократит перепроизводство угля на 10 млн тонн закроет еще пять угольных шахт, дабы выполнить пятилетний план.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает централизованную кампанию по закрытию угольных шахт по всей стране. Частично это объясняется соображениями безопасности, частично — перепроизводством и экологией.

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