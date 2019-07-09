Москва, 9 июля 2019, 09:59 — REGNUM
Дефолт в США — это ежегодное шоу между конгрессом и президентом страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
В прошлый раз Трамп даже останавливал деятельность некоторых министерств, что вызвало недовольство населения и в итоге Трамп победил, что-то уступив, но победил.
Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Центра двухпартийной политики говорится, что в сентябре 2019 года в США может произойти дефолт.
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