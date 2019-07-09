Москва, , 09:59 — REGNUM

Дефолт в США — это ежегодное шоу между конгрессом и президентом страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Конгрессмены сначала упорствуют, критикуют президента, в данном случае Дональда Трампа, но в итоге соглашаются поднять потолок госдолга и бюджета. Президент тоже в долгу не остается», — отметил политолог.

В прошлый раз Трамп даже останавливал деятельность некоторых министерств, что вызвало недовольство населения и в итоге Трамп победил, что-то уступив, но победил.

«Так что это чисто внутренний вопрос США. И он никак не отражается ни на рынках, ни на курсах доллара, ни на торговых отношениях», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Центра двухпартийной политики говорится, что в сентябре 2019 года в США может произойти дефолт.

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