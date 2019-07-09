Ташкент, , 09:59 — REGNUM

За шесть месяцев текущего года объем производства в автомобильной промышленности вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получена чистая прибыль на сумму 1 триллион сумов (один доллар — 8550 сумов).

Эти данные озвучены на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, которое прошло под председательством президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева.

» Экспортирована продукция на сумму почти 73 миллиона долларов, доля автомобилей отечественного производства во внутреннем рынке достигла 97 процентов», отмечалось на совещании.

При этом, президент указал на низкий уровень локализации дляавтомобильной промышленности, в производстве легковых автомобилей этот показатель составляет 45 процентов, грузовых автомобилей и автобусов — лишь 24 процента.

Также, перед акционерной компанией «Узавтопром» поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год.

«Для этого прежде всего необходимо внедрить передовую систему управления отраслью, оптимизировать производственные расходы и себестоимость продукции с привлечением специалистов зарубежных консалтинговых компаний», говорилось на совещании