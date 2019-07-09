Куско, , 09:57 — REGNUM

Южнокорейская компания Korea Airports Corporation, специализирующаяся на строительстве, управлении и эксплуатации аэропортов, построит аэропорт в Перу. Об этом 9 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Представители компании на пресс-конференции сообщили, что правительство Перу выбрала южнокорейский консорциум в качестве предпочтительного претендента на реализацию данного проекта.

Известно, что представители южнокорейской компании будет управлять всем процессом строительства от имени правительства Перу. По предварительным данным, подписание контракта состоится в следующем месяце.

Новый аэропорт с пропускной способностью 4,5−5,7 млн человек будет построен в городе Куско, расположенном на юго-востоке Перу, к 2024 году.