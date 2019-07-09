Оренбург, , 09:57 — REGNUM

Из Оренбургской области с начала 2019 года отгружено на экспорт более 146 тыс. тонн зерна в 11 стран мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росссельхознадзора. По данным ведомства, регион намерен расширить список стран для экспорта сельхозпродукции.

По данным ведомства, сейчас прорабатывается вопрос осуществления экспорта зерна в Китай. Оренбуржье готовится поставлять ячмень, лен, подсолнечник, яровую пшеницу. Однако Китайская сторона выдвигает жесткие требования к продовольственным поставкам из-за рубежа.

Так, Оренбуржью необходимо провести полноценное карантинное фитосанитарное обследование земель, предназначенных для выращивания экспортной продукции, избежав тем самым риска отправки зараженной продукции. Из-за сорняков, которые не считаются карантинными объектами в России, в Китае зерно посчитают зараженным и вернут поставщику, потому что в этой стране иной список карантинных объектов. Китай имеет право проводить свой инспекционный контроль экспортеров. До отправки зерна иностранцы могут выезжать с проверкой на места производства, хранения и отгрузки продукции.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Сергей Рябых отметил необходимость проведения серьезной работы по освоению высоких требований КНР к фитосанитарному состоянию зерна и продуктов его переработки, их качеству и безопасности, с целью создания отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта российской сельскохозяйственной продукции и обеспечения ее соответствия.

С предложение об организации в Оренбургской области единого логистического центра подготовки зерна для отправки в Китай, вышел представитель оренбургской трейдерской компании. Как отметили в Россельхознадзоре, этот вопрос взят на рассмотрение.