Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM

В Екатеринбурге начал работу второй Глобальный саммит по производству и индустриализации. Участие в церемонии открытия принял глава оргкомитета саммита, вице-премьер Дмитрий Козак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В темпе технологических преобразований естественное экономическое соперничество порождают зачастую неопределённость разобщённость. Тем важнее такие саммиты как GMIS. Они позволяют обеспечить открытое и скоординированное понимание будущего, подготовиться к изменениям и учесть современные реалии мировой торговли и промышленной политики на пороге четвёртой промышленной революции», — сказал вице-премьер.

Саммит проходит в новом здании конгресс-холла, которое было сдано в эксплуатацию буквально в июне. С 9 по 11 июля здесь пройдёт порядка 40 различных мероприятий. Это и блиц-сессии, и панельные сессии, и бизнес-завтраки и т.д. Все они будут подчинены общей главной теме — природоподобным технологиям (в частности, бионике и бионическому дизайну), и их эффективному внедрению в экономические и производственные.

Как ранее отмечал советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков, сейчас мир находится на пороге очередной промышленной революции. При этом устойчивое развитие как производства, так и высоких технологий — это обязательное условие для того, чтобы нынешняя экономика смогла достичь успеха. Чиновник добавил, что организаторы саммита надеются на выработку на его полях эффективных решений, которые бы позволили достигать цели всеобщего устойчивого промышленного развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый саммит GMIS прошёл в ОАЭ в 2017 году. А в мае 2018-го на полях ПМЭФ Владимир Путин пригласил гостей в Екатеринбург, принять участие уже во втором таком саммите.

Добавим, Владимир Путин сегодня приедет в Екатеринбург. Среди прочих площадок в программе его визита значится и GMIS-2019.