Москва, , 09:34 — REGNUM

По итогам первых шести месяцев 2019 года крупнейший российский автодилер «Рольф» увеличил реализацию автомобилей на 6%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компании удалось продать за первое полугодие 2019 года 45 533 новых машины. Причём по сравнению с первым кварталом продажи компании во втором квартале шли более активно. За период с апреля по июнь 2019 года было продано 25 191 новый автомобиль, что на 8% больше, чем за тот же период 2018 года.

Достичь такого показателя удалось главным образом за счет реализации авто юридическим лица. За второй квартал был продан 7341 автомобиль корпоративным клиентам, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за счёт корпоративных продаж в первом полугодии 2019 года компании удалось продать 11 895 новых машин, что на 18% больше, чем годом ранее.

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