Москва, , 09:28 — REGNUM

Дойти до суда дороже, чем стоит мелкий долг, поэтому нужна другая процедура банкротства для мелкого должника, заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев 8 июля на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уполномоченный прокомментировал работу закона «О несостоятельности (банкротстве)», последние изменения которого, упростившие процедуру, вступили в силу 3 июля 2019 года. Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в том случае, если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей и просрочка составляет более трех месяцев. Закон описывает ситуацию, когда физическое лицо имеет право обратиться в суд для признания себя банкротом, а также существуют условия, при которых подать заявление на лицо имеют право кредитор и уполномоченные государственные органы.

«Считается, что две трети всех обанкротившихся лиц — это либо индивидуальные предприниматели, либо люди, на которых подали заявление. И только одна третья — это те, кто сам подал заявление о банкротстве», — отмечает Медведев.

Ссылаясь на исследование национального бюро кредитных историй, омбудсмен говорит, что 12 миллионов граждан не платят по своим долгам три и более месяца. Таких лиц Центральный банк считает неплатежеспособными, но только 750−800 тысяч из них — люди, у которых совокупный долг составляет 500 тысяч рублей и более, что дает право признать их банкротами.

«Обанкротиться человеку, у которого долг меньше 100 тысяч рублей, невозможно, если только он не аферист. Если у него есть деньги на обязательные платежи, то он не обанкротится», — подчеркнул Медведев.

Медведев акцентирует внимание на том, что в нашей стране юридически провести процедуру банкротства без адвоката невозможно. Для того чтобы нанять адвоката, требуется около 200 тысяч рублей, а эта сумма достаточно велика для должника, который и без того находится в слабом и отчаянном положении. По словам омбудсмена, закон «О несостоятельности (банкротстве)» написан остроумно, а обещание правительства упростить этот закон бессмысленно:

«Нельзя упростить закон для мелкого должника, нужно его банкротить помимо суда. Дойти до суда дороже, чем стоит мелкий долг. Во всем мире придумали, как банкротить — с помощью финансово уполномоченного или омбудсмена. У нас президент дважды говорил, что нужно принимать закон именно для того, чтобы помочь закредитованным гражданам справиться с их закредитованностью. Первый раз его проигнорировали, второй раз проигнорировали частично и приняли закон. Теперь человек, у которого есть долг не может обратиться к финансовому уполномоченному, а тот, в свою очередь, не имеет права рассматривать его прошение. Полный тупик».