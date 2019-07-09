Сеул, , 09:38 — REGNUM

Южнокорейская компания LG Chem намерена войти в пятерку мировых лидеров химической промышленности, а также достигнуть объема продаж в размере 59 трлн вон (~$49,99 млрд) к 2024 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

«Мы заложим фундамент для расширения и укрепления нашей компании компании, чтобы в будущем стать глобальной корпорацией», — сообщил вице-президент LGChem Син Хак Чхоль.

Также вице-президент отметил, что компании необходимо укрепить рыночный портфель, увеличить инвестиции в НИОКР, повысить эффективность и сформировать корпоративную культуру.

Известно, что компания планирует увеличить инвестиции в НИОКР до 1,3 трлн вон (~$1,1 млрд), а также увеличить число сотрудников с 5500 человек до 6200 человек.

Кроме того, компания намерена сократить свой нефтехимический бизнес, на который приходится около 60% продаж, а также увеличить производство аккумуляторов для электромобилей до 31 трлн вон (~$26,26 млрд).

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.