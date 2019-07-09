Москва, , 09:19 — REGNUM

Котировки нефти 8 июля попытались подрасти и в моменте превысили отметку 65 долларов за баррель. Однако, несмотря на поддержку геополитического фактора, нефть марки Brent снова привлекла продажи на росте, что подтверждает сохранение нестабильности на сырьевых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Иран начал обогащать уран выше разрешенной нормы на 1%, но пригрозил, что может достичь превышения на 20%. В ответ Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с заявлениями по поводу ядерной сделки. Не обошлось и без угрозы введения новых санкций. Для рынка нефти обострение этого конфликта подразумевает угрозу дальнейших перебоев в поставках. Однако пока трейдеры реагируют на растущие риски сдержанно, не забывая об ухудшении перспектив мирового спроса», — пояснил эксперт.

Также сдерживающим рост фактором выступает укрепление доллара, который продолжил подъем в понедельник, но более скромными темпами. В контексте долларового фактора для рынка нефти, как и для всех активов в целом, будут важны события среды, когда Пауэлл выступит с полугодовым докладом в Конгрессе, а Федрезерв опубликует протокол прошлого заседания. Если доллару не хватит «мягкости», его дальнейшее укрепление надавит на Brent.

«В целом же участники рынка продолжат следить за развитием событий на геополитическом фронте. Признаки усиления давления Трампа на Иран способны повлечь новый всплеск покупок фьючерсов, но смогут ли котировки подтвердить потенциальный бычий прорыв — большой вопрос. В ближайшей перспективе Brent снова предстоит отвоевывать уровень $64 за баррель, который цены тестируют 9 июля на утренних торгах», — отметил Николаев.

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