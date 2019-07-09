Барнаул, , 09:21 — REGNUM

Новый министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко обнадёжил педагогов, пообещав, что уже в сентябре 2019 года они заметят увеличение своей заработной платы, сообщают «Вести-Алтай».

По словам чиновника, увеличение стало возможным за счёт применения новой схемы расчёта зарплаты и двукратного увеличения фонда — почти до 8 миллиардов рублей.

«В фишках люди увидят повышающий коэффициент и три строчки: «оклад», «компенсирующая часть» — проверка тетрадей, классное руководство, и потом «стимулирующая часть» — качество труда человека: категория, звание. При этом мы не попадаем под действие закона о сообщающихся сосудах, что, если оклад увеличился, то надо стимул срезать», — пояснил Максим Костенко.

По его расчётам, на конец декабря 2019 года средняя зарплата учителей в Алтайском крае составит 27 500 — 28 000 рублей.

Напомним, согласно данным за 2017 год, полученным активистами ОНФ в ходе мониторинга от 770 преподавателей Алтайского края, средняя зарплата алтайских учителей составляла 14 432 рубля, а по официальным данным — 17 772 рубля. При этом выяснилось, что такую зарплату учитель получал не за одну ставку. Анализ показал, что алтайские учителя входят в число преподавателей России, которым больше всего приходится работать. В среднем они работают 32 часа в неделю. При этом на многих ложится еще и административная работа — более 30% респондентов в регионах отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.