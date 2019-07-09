Москва, , 09:07 — REGNUM

Госдума категорически осуждает непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и просит правительство РФ предложить президенту РФ Владимиру Путину воспользоваться нормами закона о «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Как передает корреспондент ИА REGNUM9 июля, об этом говорится в тексте заявления, которое намерена принять нижняя палата парламента.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — отмечается в документе.

О конкретных предложениях, например, оговоренных ранее запрете на ввоз грузинского вина, минеральной воды и ограничениях денежных переводов с территории России в тексте документа речи не идет.

В целом же парламентарии осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

Принятый закон содержит развернутый перечень специальных экономических мер, которые могут применяться в отношении недружественно настроенного государства. В их числе запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление, установление ограничений на осуществление туристской деятельности, запрещение внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление.

В законе прописано, что специальные экономические меры «не должны носить более ограничительный характер, чем это необходимо для устранения обстоятельств, послуживших основанием их применения».

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