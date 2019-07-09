Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM

В рамках программы льготного кредитования «экономики простых вещей» банки Казахстана одобрили 92 проекта на сумму 41 млрд тенге ($107 млн). Об этом 9 июля заявил заместитель председателя правительства республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на рассмотрении в банках Казахстана находится 166 проектов на сумму 280 млрд тенге ($728 млн). Самыми активными регионами по освоению льготных кредитов являются Акмолинская, Мангистауская, Павлодарская области и Алма-Ата, отметил Касымбек.

Он добавил, что в июне количество одобренных проектов увеличилось более чем в два раза. В основном средства направляются на проекты в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство национальной экономики Казахстана увеличило долю кредитования оборотных средств предприятий, занятых в «экономике простых вещей» с 30 до 50%.

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