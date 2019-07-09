Ченнаи, Индия, , 08:52 — REGNUM

Представители южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries подписали контракт на поставку аварийных генераторов с представителями частной индийской энергетической компании Powerica. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, к 2022 году южнокорейская компания поставит 10 аварийных генераторов мощностью 6,3 MW на АЭС Куданкулам, расположенную на юге штата Тамилнад. По предварительным данным, стоимость контракта оценивается в $49 млн.

Известно, что к 2031 году компания планирует построить еще одну атомную электростанцию в Индии.

Кроме того, южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries получила заказы на 39 аварийных генераторов для отечественных и зарубежных атомных электростанций (ОАЭ, Великобритания и Пакистан.)