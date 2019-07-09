Додома, , 08:50 — REGNUM

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что зависимость страны от спонсоров и партнеров по развитию снизилась с 12,5% в бюджете на 2017/2018 год до 8% на 2019/2020 год, передает газета Nipashe.

Маджалива заявил об этом на 53-й встрече совета Христианского общества Танзании, прошедшей 5 июля, на которой он представлял президента Джона Магуфули.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжает снижать уровень зависимости страны от спонсоров, отметив, что это является важным шагом на пути к созданию индустриальной экономики и выхода из числа слаборазвитых стран к 2025 году.

«Укрепление нашего бюджета происходит параллельно с укреплением общественных услуг, таких как образование, водоснабжение, борьба с бедностью», — заявил Маджалива.