Москва, , 08:57 — REGNUM

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества. Следы препаратов присутствовали в пяти образцах, говорится в опубликованном 9 июля отчете организации.

Для исследования взяли бургеры из сетей McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «МясоRoob», Black Star Burger и Jerry Wings. Образцы закупили в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону, при этом продукция первых трех сетей была закуплена во всех трех городах.

Антибиотики — тернидазол, энрофлоксацин или офлоксацин — нашли в следовом количестве в пяти образцах: McDonalds, Ketch Up, BB&Burgers, KFC и «Мясоroob». Содержание препаратов совсем незначительно и не превышает норму.

«Концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», — отметили в Роскачестве.

Вместе с тем в ряде образцов оказалось превышено содержание соли. Однако так называемых комплексных улучшителей — броматов или семикарбазида, которые запрещены в странах ЕС, ни в одной из булочек не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве пришли к выводу, что повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, хотя его и стоит предпочесть обычному хлебу.

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