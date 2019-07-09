Омск, 9 июля 2019, 08:38 — REGNUM
В Омске планы по строительству новой дороги на Левобережье встретили сопротивление со стороны частного бизнеса. Представители частной котельной хранят на одном из участков будущего строительства ёмкости для резервного топлива и не желают переносить своё имущество в безопасное место, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов на участок. Как сообщили ИА REGNUM 9 июля в правительстве Омской области, губернатор Александр Бурков потребовал «жёстко пресекать попытки рэкетировать власть» при строительстве новой дороги.
Бурков поручил детально разобраться в обстоятельствах спорной ситуации вокруг участка земли, по которому пройдёт новая расширенная дорога-дублёр. К решению проблемы подключится минрегионбезопасности.
В облправительстве уточнили, что вышеупомянутая частная котельная располагают необходимыми площадями для переноса резервуаров в безопасное место с соблюдением всех норм и требований. Однако переносить ёмкости владельцы не хотят, хотя правоустанавливающих документов на участок не имеют.
В свою очередь, Бурков назвал происходящее спекуляцией. Он заявил, что берёт ситуацию под контроль.
Напомним, протяжённость дороги — 4,3 км. Её планируют сдать к декабрю 2020 года. На строительство объекта выделено 903 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Подрядчик — компания «СтройТраст». Контракт заключён, строители приступают к работам.
Предусмотрено увеличение полос движения и замена дорожной одежды, строительство пешеходной и велодорожки, обустройство автобусных остановок.
Напомним также, ледовый комплекс «Арена-Омск» начал разрушаться летом 2018 года. Омский хоккейный клуб «Авангард» потерял домашнюю площадку и временно перебрался в Подмосковье. В июне 2019 года стало известно, что новый ледовый комплекс построят в рамках концессионного проекта.
По словам Буркова, федеральный центр обеспечивает финансирование на эти цели в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет «Газпром нефть».
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