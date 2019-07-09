Омск, , 08:38 — REGNUM

В Омске планы по строительству новой дороги на Левобережье встретили сопротивление со стороны частного бизнеса. Представители частной котельной хранят на одном из участков будущего строительства ёмкости для резервного топлива и не желают переносить своё имущество в безопасное место, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов на участок. Как сообщили ИА REGNUM 9 июля в правительстве Омской области, губернатор Александр Бурков потребовал «жёстко пресекать попытки рэкетировать власть» при строительстве новой дороги.

Бурков поручил детально разобраться в обстоятельствах спорной ситуации вокруг участка земли, по которому пройдёт новая расширенная дорога-дублёр. К решению проблемы подключится минрегионбезопасности.

В облправительстве уточнили, что вышеупомянутая частная котельная располагают необходимыми площадями для переноса резервуаров в безопасное место с соблюдением всех норм и требований. Однако переносить ёмкости владельцы не хотят, хотя правоустанавливающих документов на участок не имеют.

В свою очередь, Бурков назвал происходящее спекуляцией. Он заявил, что берёт ситуацию под контроль.

Губернатор Омской области Александр Бурков «Под этот проект нам дали федеральные деньги и ещё 5 млрд рублей под «Арену-Омск». Если кто-то будет рэкетировать власть, так дело не пойдёт. Сидят незаконно на муниципальной земле, пользуются ею. Они же не оформляли с вами договора аренды, не платили? Тогда это незаконное обогащение. Предъявляйте им это. Детально разберитесь во всех обстоятельствах ситуации совместно с министерством региональной безопасности. Я беру этот вопрос на свой контроль. И правоохранительные органы тоже».

Напомним, протяжённость дороги — 4,3 км. Её планируют сдать к декабрю 2020 года. На строительство объекта выделено 903 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Подрядчик — компания «СтройТраст». Контракт заключён, строители приступают к работам.

Предусмотрено увеличение полос движения и замена дорожной одежды, строительство пешеходной и велодорожки, обустройство автобусных остановок.

Напомним также, ледовый комплекс «Арена-Омск» начал разрушаться летом 2018 года. Омский хоккейный клуб «Авангард» потерял домашнюю площадку и временно перебрался в Подмосковье. В июне 2019 года стало известно, что новый ледовый комплекс построят в рамках концессионного проекта.

По словам Буркова, федеральный центр обеспечивает финансирование на эти цели в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет «Газпром нефть».

Губернатор Омской области Александр Бурков «Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой. В ближайшее время мы приступаем к строительству автомобильной дороги по ул. 3-й Островской. Финансирование строительства дороги-дублёра превышает сумму 900 млн рублей. Новая магистраль необходима не только для создания комфортных условий жителям Левобережья. Многочисленные болельщики хоккея смогут с большим удобством добираться к новой ледовой арене».

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