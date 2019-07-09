Москва, , 08:29 — REGNUM

«Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» завоевала международную архитектурную премию (International Architecture Awards 2019), сообщается на сайте Стройкомплекса.

Многофункциональный комплекс стал победителем и вошел в число лучших архитектурных проектов мира. Также в сотню лучших проектов вошли два проекта из Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2019 году на премию и победу претендовало 380 зданий и строений из более чем 40 стран мира. Победителями в 28 номинациях стали 127 проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, комплекс «Башня Федерация» делового центра «Москва-Сити» состоит из башен «Восток» и «Запад», возведенных на одном стилобате. В комплексе 101 этаж, действует 67 сверхскоростных лифтов.

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