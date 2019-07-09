Париж, , 08:29 — REGNUM

Согласно официальным данным, опубликованным 8 июля, цены на топливо, продаваемое на французских автозаправочных станциях, немного снизились на прошлой неделе, включая дизельное топливо, потерявшее более одного цента, сообщает Le Figaro.

Дизельное топливо, самое продаваемое во Франции, было продано по цене 1,4034 евро за литр или на 1,46 цента меньше, согласно данным министерства экологии.

Цена за литр неэтилированного бензина (SP95) упала на 1,78 цента до 1,4918 евро, а за литр SP98 — на 0,17 цента до 1,5714 евро. SP95-E10, который содержит до 10% этанола, имел ту же тенденцию, цена упала на 1,03 цента до 1,4748 евро.

Напомним, цены на топливо варьируются в зависимости от нескольких параметров, таких как цена барреля нефти, курс евро к доллару, уровень запасов нефтепродуктов и налоги. На динамику цен, в частности, повлияла напряженностью в отношениях между Ираном и США.

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