Сеул, , 08:31 — REGNUM

В июне 2019 года Южная Корея заняла лидирующую позицию на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитического агентства Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июнь 2019 года мировой объем судостроения составил 660 тыс. CGT или 18 судов, 6 (340 тыс. CGT) из которых принадлежит южнокорейским компаниям.

Известно, что второе место с показателем в 7 судов (240 тыс. CGT) занимает Китай, а третье с показателем в 5 судов (90 тыс. CGT) Япония.

В первом полугодии 2019 года общий объем судостроения Южной Кореи составил 3,17 млн CGT или 69 судов, что составляет 31% от мирового объема судостроения.

Однако объем судостроения Китая за этот же период составил 4,32 млн CGT или 178 судов, что составляет 42% от мирового объема судостроения. Далее следуют Италия с общим объемом судостроения в 1,11 млн или 14 судов и Япония — 1,1 млн или 62 суда.

«В апреле 2019 года число заказов сократилось на 18%, однако в июне нам удалось увеличить число заказов на 11% », — сообщили заинтересованные лица.

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.