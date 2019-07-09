Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM

Компания Eurasian Resources Group (ERG) планирует построить на юге Казахстана газотурбинную электростанцию. Об этом 9 июля заявил аким (глава) Чимкента Габидулла Абдрахимов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в строительство теплоэлектростанции планируется инвестировать $500 млн. Мэр добавил, что электростанция позволит обеспечить электрической и тепловой энергией весь юг республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правительство Казахстана приняло комплексный план развития Чимкента до 2023 года. Согласно документу для реализации 89 мероприятий планируется инвестировать 1,2 трлн тенге ($3,12 млрд).

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