Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM

Объем активов Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ) по состоянию на 1 июня 2019 года составили 9,9 трлн тенге ($25,75 млрд), что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 9 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За год обязательные пенсионные взносы выросли на 19,5%, обязательные профессиональные пенсионные взносы — на 33,2%, добровольные пенсионные взносы — на 6,1%.

По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем пенсионных выплат вырос на 1,7%, до 93,4 млрд тенге ($243 млн), в том числе переводы в страховые организации 25,2 млрд тенге ($65,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года объем активов Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана составил 9,76 трлн тенге ($25,75 млрд по курсу на 24 мая). Доходность активов за отчетный период составила 10,7%.