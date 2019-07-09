Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM

Представители Кредитного союза учителей Южной Кореи (KTCU) подписали меморандум о взаимопонимании с представителями американской компании TIAA. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Кредитного союза.

По их словам, подписание документа состоялось 8 июля в штаб квартире TIAA, расположенной в Нью-Йорке, между генеральным директором Кредитного союза учителей Южной Кореи и генеральным директором TIAA.

Известно, что представители двух организаций выделят в общей сложности $510 млн на создание совместного предприятия JV Ⅲ и площадки для дальнейшего инвестирования.

Кроме того, представители двух стран планируют сотрудничать в области альтернативных инвестиций, а также осуществлять обмен специалистами.

«Мы постоянно находимся в поисках новых методов инвестирования. Мы продолжим сотрудничать с TIAA, чтобы расширить свои инвестиционные возможности», — сообщили представители Кредитного союза.

TIAA — компания, предоставляющая финансовые услуги и являющаяся ведущим поставщиком пенсионного обеспечения для людей, которые работают в академических, научно-исследовательских, медицинских и культурных областях.