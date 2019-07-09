Нур-Султан, , 07:45 — REGNUM

Объем производства транспортных средств, трейлеров и полуприцепов в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 71,5 млрд тенге ($186 млн), что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 9 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период в Казахстане было произведено 16,9 тыс. автотранспортных средств, что на 42,6% больше, чем за первые пять месяцев 2018 года. В республике было выпущено 15,7 тыс. легковых автомобилей, 404 автобуса, 495 грузовиков, 270 прицепов и 19 единиц спецтехники.

Основной объем производства транспортных средств сосредоточен в Кустанайской области — 56,5 млрд тенге ($147 млн) и Восточно-Казахстанской области — 50,8 млрд тенге ($132 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с января по май 2019 года в Казахстане было выпущено 16 921 транспортных средств всех типов. Доля отечественного производства составила 41%. Производство автобусов за отчетный период выросло на 220,6%.

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