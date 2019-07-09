Сеул, , 07:30 — REGNUM

В 2018 году жители Южной Кореи отдавали большее предпочтение поездкам в Японию и Юго-Восточную Азию, нежели в США и Европу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году жители Южной Кореи потратили на поездки в США $6,64 млрд, что на 6,4% меньше, чем годом ранее.

Сумма средств, потраченная на поездки в Европу, также сократилась на 6,3%, до $5,8 млрд.

С другой стороны, сумма средств, потраченная на поездки в Китай, напротив, увеличилась на 20,4%, до $1,75 млрд, в Японию — на 4,2%, до $5,17 млрд, а в страны Юго-Восточной Азии — на 16,3%, до $8,3 млрд.

По данным Корейской туристической организации, в 2018 году Японию посетили 7,54 млн человек, что на 5,6% больше по сравнению с 2017 годом. Туристический поток во Вьетнам также увеличился на 42,2%, до 3,44 млн человек.