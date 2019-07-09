Ханты-Мансийск, , 07:18 — REGNUM

Туристический потенциал Югры и всемирная шахматная олимпиада 2020 года стали содержательными доминантами стенда Ханты-Мансийского автономного округа на 10-й, юбилейной, выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

На выставке ИННОПРОМ-2019 Minpromtorg.gov.ru

Делегация Югры во главе с заместителем губернатора автономного округа Алексеем Забозлаевым на «Иннопроме» примет участие в панельных дискуссиях, сессиях и Российско-немецком промышленном форуме «Повышение эффективности производственных процессов: немецкий опыт», программных мероприятиях второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS).

Официальная площадка Югры в 2019 году разместилась в первом павильоне наряду с экспозицией Турции, выступающей страной-партнером ИННОПРОМа-2019. Региональный стенд станет местом проведения серии деловых переговоров и церемоний подписания соглашений.

В рамках ИННОПРОМа-2019 ожидается подписание плана мероприятий между правительством Югры и компанией «ТТ-Трэвел». Документ определяет конкретные шаги, нацеленные на продвижение туристских продуктов автономного округа на российском рынке.

Технопарк высоких технологий Югры заключит соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций с Уральским университетским комплексом, центр поддержки экспорта Югры — с ООО «РЕ Лигал» о разработке и использовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах российских экспортно-ориентированных и турецких компаний, фонд развития Югры — с компанией Illuminate International Company BVBA о реализации совместных программ в области развития и внедрения проекта «Умный город», «Smart Sport».

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