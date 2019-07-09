Челябинск, , 06:42 — REGNUM

На Южном Урале будет открыто новое предприятие — «Современные кузнечные технологии». Контракт на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали АО «Конар» и компания Vecchiato Srl, сообщили журналистам в пресс-службе врио губернатора Челябинской области.

Предприятие будет размещено в Челябинске на площадях индустриального парка «Станкомаш». В рамках контракта для его запуска будет поставлен кузнечный комплекс.

Проект реализует АО «Конар» с участием Транснефти. Результатом должно стать обеспечение заводов «Транснефть нефтяные насосы» и «Русские электрические двигатели» заготовками.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что с помощью нового предприятия удастся уйти от импортозависимости. Отметим, всего ежегодно предстоит выпускать до 10 тыс. тонн поковок. Объём инвестиций в проект достигнет 1,5 млрд рублей. Планируется создать 200 рабочих мест.