Челябинск, 9 июля 2019, 06:42 — REGNUM
На Южном Урале будет открыто новое предприятие — «Современные кузнечные технологии». Контракт на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали АО «Конар» и компания Vecchiato Srl, сообщили журналистам в пресс-службе врио губернатора Челябинской области.
Предприятие будет размещено в Челябинске на площадях индустриального парка «Станкомаш». В рамках контракта для его запуска будет поставлен кузнечный комплекс.
Проект реализует АО «Конар» с участием Транснефти. Результатом должно стать обеспечение заводов «Транснефть нефтяные насосы» и «Русские электрические двигатели» заготовками.
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что с помощью нового предприятия удастся уйти от импортозависимости. Отметим, всего ежегодно предстоит выпускать до 10 тыс. тонн поковок. Объём инвестиций в проект достигнет 1,5 млрд рублей. Планируется создать 200 рабочих мест.