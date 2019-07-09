Казань, , 06:38 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 26 июля 2019 года в рамках дела о банкротстве депутата Госсовета региона, экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина рассмотрит заявление финансового управляющего должника о привлечении к ответственности супруги Мусина — Лидии. Основанием стало то, что жена бывшего банкира не предоставила в суд ранее истребованные сведения — об имеющихся у неё ценных бумагах и их залоге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление финансового управляющего Рогожкиной Елены Александровны (вх.18 242) о привлечении Мусиной Л.Н. к ответственности, в порядке гл.11 АПК РФ, за не предоставление сведений истребуемых определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.03 2019 г. по делу №А65−24 096/2017», — отмечается в определении суда.

6 марта 2019 года суд удовлетворил два ходатайства Елены Рогожкиной по обязанию Лидии Мусиной предоставить испрашиваемые сведения. В первом речь шла о копиях договора дарения коттеджа площадью 1 379,4 кв. м и пяти земельных участках площадью от 772 до 2 638 кв. м, которые оказались подарены после возбуждения уголовного дела девятилетним дочерям Мусиных.

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Во втором ходатайстве говорилось о заверенной копии договора залога ценных бумаг от 27.06.2013 года и иных документах, которые связаны с этим залогом. Финансовому управляющему стало известно об имеющихся у Лидии Мусиной «ценных бумагах, являющихся совместно нажитым имуществом супругов». Речь шла о ценных бумагах ПАО «Газпром».

"В своём ответе, Мусина Л.Н. утаила факт того, Мусиной Л.Н. принадлежат ценные бумаги ПАО «ГАЗПРОМ», а также информацию о том, что операции с ценными бумагами по лицевому счету Мусиной Л.Н. блокированы по договору залога ценных бумаг б/н от 27.06.2013 и не предоставила финансовому управляющему указанный договор», — отмечалось в мартовском определении суда.

За непредоставление запрошенных судом документов Лидии Мусиной грозит судебный штраф.

Напомним, Роберт Мусин — экс-глава правления ТФБ стал фигурантом уголовного дела в начале марта 2017 года, когда банк лишился лицензии. Временная администрация, что была введена ЦБ РФ в середине декабря 2016 года, выявила массу нарушений, что и легли в основу уголовных дел. В апреле 2017 года банк стал банкротом, а с июля 2018 года, пройдя через попытку реструктуризации, такой статус, но как физлицо, обрёл и сам Мусин. Депутат Госсовета РТ, до сих пор сохранивший мандат, сменил статус на обвиняемого. Обвинительное заключение сразу по шести эпизодам из 21 было подписано в начале июля 2019 года. Ущерб по статье о злоупотреблении полномочиями — свыше 45 млрд рублей. Для сравнения: на начало июня текущего года долги банка перед 18 тыс. кредиторами превышают 167,545 млрд рублей.

В деле о банкротстве бывшего банкира скандал за скандалом. После возбуждения уголовного дела дорогостоящая недвижимость, в том числе и апартаменты на 520,98 кв. м, земельные участки и коттедж, оказалась подарена родителями несовершеннолетним дочерям. А с Лидией Мусиной должник и вовсе за неделю до ввода процедуры реализации имущества успел заключить брачный контракт. Сделки позднее были оспорены кредиторами и финансовым управляющим Роберта Мусина. Также был наложен арест на автомобили премиум-класс, принадлежащие компаниям, где экс-банкир имеет 100% доли.

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